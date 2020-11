Russia: tagliato Dzyuba, diffuso un video di autoerotismo sui social

Artem Dzyuba, attaccante e capitano dello Zenit e della Russia, in campo mercoledì scorso contro la Lazio, è stato ‘tagliato’ dalla sua nazionale, che lo aveva convocato per i prossimi impegni (contro Moldavia, Turchia e Serbia), a causa di un video di autoerotismo, che lo mostra mentre si masturba.

Le immagini sono state diffuse sui social, e si vede Dzyuba che, a petto nudo, si tocca le parti intime mentre guarda la televisione, probabilmente un programma presentato dalla sua ex fiamma, Maria Orzul.