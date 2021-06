Russia, Mario Fernades in ospedale per accertamenti alla colonna vertebrale

Mario Fernandes, difensore della Russia a Euro 2020, è stato portato in ospedale per accertamenti dopo un infortunio alla colonna vertebrale subito durante il match tra Russia e Finlandia. Una caduta bruttissima e l’uscita dal campo in barella e col collare.

“Mario Fernandes ha subito un infortunio nella parte superiore della colonna vertebrale. È stato portato in un ospedale di San Pietroburgo per effettuare degli esami”, ha reso noto la federazione russa in un comunicato.

Il difensore, di origine brasiliana, è atterrato sul campo da gioco in maniera scomposta dopo un duello aereo con un avversario alle metà del primo tempo.

Foto: Logo Euro 2020