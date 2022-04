La TASS, ovvero l’agenzia di stampa ufficiale della Russia, ha rivelato come – per far fronte all’isolamento da parte di FIFA e UEFA, la Federcalcio russa stia pensando di organizzare amichevoli con compagini provenienti da Cina, Iran, Uzbekistan, Kazakistan e Corea del Nord. Il tutto per mantenere alta l’asticella della competitività della Nazionale e dei club.