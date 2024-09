Runjaic: “Vittoria sporca e di carattere. Brenner migliora ogni settimana”

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato ai canali ufficiali del club il successo per 1-0 ottenuto questa sera contro il Como: “É stata una vittoria sporca, in casa di grande sacrificio e con grande energia ed impegno da parte dei ragazzi. Abbiamo dimostrato tanto spirito combattivo . Ho visto anche miglioramenti nel possesso come dicono i numeri. Ci hanno aiutato molto l’energia dei tifosi e del Bluenergy Stadium ed anche, chiaramente, il loro rigore sbagliato. Brenner ha giocato una partita solida, è migliorato tantissimo è completamente diverso da quando abbiamo iniziato la preparazione. È stato ricompensato dal gol e da una grande prestazione. Dalla squadra mi aspetto più possesso e ancora più compattezza ma siamo sulla buona strada. Abbiamo giocato 4 partite che ci hanno dato dei feedback , in ogni partita siamo migliorati e dobbiamo migliorare ancora in tanti momenti. Abbiamo concesso troppe occasioni al Como”.