Runjaic verso Udinese-Roma: “Domani Kamara partirà dalla panchina”

Domani, 26 gennaio, a scendere in campo per il 22° turno di Serie A saranno Udinese e Roma. Una gara molto importante per entrambe le compagini che si trovano a un solo punto di differenza. La brutta stagione disputata fino a questo momento dei giallorossi, infatti, li vede a un solo gradino più in alto dei bianconeri che in questa gara vorranno tentare il sorpasso. A parlarne in conferenza stampa è stato il tecnico della squadra di casa Runjaic. Queste le sue parole: “Contro il Como bisogna chiedersi da dove arriva la sconfitta perché forse, insieme a quella di Roma, è stata la peggiore trasferta. Nonostante ciò, dobbiamo digerire la sconfitta e pensare alla gara di domani. Ho visto la squadra molto concentrata e l’obiettivo è quello di migliorare. La Roma sicuramente ha cambiato tanto dalla gara d’andata, ma noi avevamo concesso gol semplici. Se si gioca contro una squadra come la Roma certi errori non puoi commetterli. Per qualità è una squadra superiore a noi e con Ranieri stanno fornendo prestazioni mettendo qualità in entrambe le fasi. Sarà importante fare di tutto per ottenere un buon risultato, andando oltre i nostri limiti. Per quanto riguarda la formazione non ho ancora preso tutte le decisioni. Dovremo sostituire Solet, mentre Kamara non avendo giocato a Como non partirà dal primo minuto domani, può capitare. Domani trovo Zemura più adatto”.

FOTO: Instagram Udinese