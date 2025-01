Runjaic sul Venezia: “Penultimo posto? Si, ma è pericoloso”

Domani, alle ore 15:00, Udinese e Venezia si affronteranno nel match valido per il 23° turno di Serie A. A parlarne, durante la conferenza stampa di rito, è stato il tecnico dei bianconeri Runjaic. Queste le sue parole: “Noi stiamo lavorando ogni giorno ci dovrà essere lo spirito giusto fin dal primo minuto. Abbiamo le qualità per vincere, ma il Venezia è molto pericoloso. Sono al penultimo posto, ma possono essere pericolosi. La gara d’andata è un avertimento a tutti noi anche perché loro faranno di tutto per salvarsi. Toure non lo avremo, così come Karlstrom”.

FOTO: Instagram Udinese