Runjaic su Fabregas: “Giocatore meraviglioso, diventerà un buon allenatore”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Udinese, Kostas Runjaic, ha così parlato prima della sfida contro il Como, partendo da Cesc Fabregas: “È un mio collega, non giudico i miei colleghi. Sono un allenatore piuttosto giovane, lui è ancora più giovane, ma potete vedere i suoi numeri da giocatore. Ha giocato più di 100 partite per la nazionale spagnola e ha vinto molti titoli. È stato un giocatore meraviglioso, davvero impressionante. Penso che la sua esperienza da calciatore lo aiuterà a diventare un buon allenatore. Con più di 700 presenze e tanti titoli vinti, il suo bagaglio calcistico è enorme. Guardate i suoi numeri e potrete giudicare anche voi”.

Rivedremo Sanchez e Thauvin in attacco?

“Mi sono divertito a vederli giocare contro l’Atalanta. Li definirei una “coppia di qualità”. Hanno giocato bene, hanno lottato insieme, quindi non c’è motivo per cambiare. Ho apprezzato solo in parte la nostra prestazione in quella partita, ma alla fine abbiamo vinto. Oggi vedremo due squadre che giocheranno per vincere”.

Foto: Instagram Udinese