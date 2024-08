Runjaic: “Stiamo migliorando, abbiamo fatto una gara solida e aggressiva”

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Lazio.

Queste le sue parole: “Sono molto felice per questo successo contro una grande squadra. Abbiamo difeso meglio rispetto alla gara contro il Bologna e il buon inizio ci ha aiutato. Abbiamo sorpreso la Lazio”.

Il suo è un calcio romantico? “Non lo so, so solo che questo stadio ci dà energia, vogliamo cambiare rispetto all’ultima stagione e dobbiamo essere felici di difendere e di attaccare. Vogliamo migliorare le statistiche e far felice la gente”.

Come ha visto la squadra? “Siamo stato molto più aggressivi, il mio motto è uno per tutti tutti per uno e lo abbiamo fatto dall’inizio alla fine”.

Kamara è stato ingenuo: “Dobbiamo migliorare tutti i giocatori, lui compreso. Ha fatto una partita solida, ne parleremo e lavoreremo”.

Foto: Instagram Udinese