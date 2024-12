Runjaic: “Stasera dobbiamo fare almeno un punto”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha così parlato prima della sfida contro il Monza: “È una partita molto importante per entrambe le squadre, considerando la nostra situazione in classifica. Abbiamo avuto sessioni di allenamento difficili, ma abbiamo preparato bene la partita. Il Monza è un’ottima squadra, non è facile vincere contro di loro, sono molto pericolosi in attacco. Sono curioso di vedere come si comporteranno i miei ragazzi e come si svilupperà la partita. Speriamo di giocare a un buon livello e di ottenere almeno un punto qui.”

Con Davis e Okoye indisponibili, quanto pesano queste assenze? Quando saranno di nuovo disponibili?

“Okoye dovrà operarsi e starà fuori per i prossimi 2-3 mesi. Per Davis, invece, spero che il recupero sia il più breve possibile, quindi potrebbe tornare presto, nel prossimo futuro. Sono assenze importanti, ma dobbiamo adattarci.”

Oggi Sava debutta in Serie A. Cosa si aspetta da lui?

“Sava è un buon calciatore, ha già giocato in Coppa Italia e ha fatto bene. È il suo primo match in Serie A, ma siamo fiduciosi nelle sue capacità. È un’opportunità importante per lui e per noi, e crediamo che possa fare una buona partita.”

