Runjaic: “Possesso palla, intensità e organizzazione sono i pilastri fondamentali del mio approccio”

Tempo di presentazioni in casa Udinese: il neo tecnico Runjaic ha parlato manifestando le proprie idee di calcio e definendosi pronto e preparato per questa nuova sfida. Ecco le sue parole:

“Mi sento pronto e preparato per questa nuova sfida e non vedo l’ora di cominciare”. Poi prosegue “Possesso palla, intensità e organizzazione sono i pilastri fondamentali del mio approccio. Sono partito da zero vendendo assicurazioni e oggi mi trovo qui ad allenare in Serie A”. E sui suoi idoli: “Seguo Klopp fin dai tempi del Mainz. Ho frequentemente osservato i suoi allenamenti e ho cercato di trarre spunti da lui. Ma ammiro anche Sacchi”.

Foto: instagram Udinese