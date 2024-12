Runjaic: “Napoli da scudetto, ha meritato la vittoria. Abbiamo sofferto l’uscita di Lovric”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-1 contro il Napoli: “il primo tempo è stato molto fisico. Poi abbiamo subito l’uscita dal campo di Lovric che per noi è un giocatore molto importante. Nel secondo tempo il Napoli ha aumentato il proprio livello di qualità e credo che loro siano tra le favorite per lo scudetto e hanno meritato la vittoria”.

Sulle condizioni di Lovric: “Sicuramente ci è mancato quando è uscito dal campo. Domani faremo i controlli ma gli infortuni possono capitare. Noi cerchiamo di giocare forte e di prepararci al meglio ma queste cose possono capitare”.

Su Sanchez: “Non posso rispondere in maniera certa ma bisogna andare con calma. Già oggi era importante averlo in panchina ma questa gara non è era la migliore per fargli rivedere il campo”.

Su Lucca: “Esatto. Non era una gara semplice per lui. Sono molto contento di averlo, mi piace molto la sua personalità e fa parte anche del suo ruolo doversela vedere con difensori così forti come quelli del Napoli”.

