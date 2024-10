Runjaic: “Il Cagliari è in un buon momento. A Udine c’è una bella energia, sono felice”

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic è stato intervistato da Sky Sport, a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Cagliari. Qui di seguito le sue parole.

“Lucca e Davis insieme? Sono una buona coppia e noi dobbiamo essere organizzati. Nelle altre partite ci sono stati diversi cross sono molto utili, sono molto ben assortiti. Dovranno essere bravi nell’attaccare. Il Cagliari è in un buon momento, una squadra molto organizzata e con non molla mai. Dovremo essere molto efficaci e fare molta attenzione in difesa in una partita in cui il migliore andrà a vincere. Bisogna trarre vantaggio da questa energia che si è formata. Io sono molto felice della città, dello stadio e dei tifosi”.

Foto: Instagram Udinese