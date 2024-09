Runjaic: “Felici del primato, ma è solo l’inizio. La chiave è lo spirito di squadra”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaić, ha così parlato dopo la vittoria per 3-2 in rimonta contro il Parma: “Siamo molto felici del momento, ma non significa nulla, è solo un indicatore che siamo in grado di scorrere, di vincere, di tornare in un momento difficile per noi. Ciò indica che abbiamo un grande carattere e passione sul campo, è molto importante collezionare tantissimi punti in questa fase di stagione”.

Poi ha proseguito: “La chiave è sempre lo spirito di squadra ed essere collegati in attacco e difesa e mettere l’energia con la giusta intensità, con un buon tempo. Nella prima metà abbiamo giocato bene, ma non male. Ma ho perso l’energia che abbiamo avuto nella seconda metà e penso che questo abbia cambiato la partita. Cosa mi rende orgoglioso? Il fatto che ci siamo uniti molto velocemente come squadra, come un’unica entità in tutto il club. E anche il fatto che abbiamo ritrovato un ottimo rapporto con i nostri tifosi”.

Foto: Instagram Udinese