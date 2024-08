Runjaic: “Felice per la prima vittoria e che abbiano segnato tutti gli attaccanti”

Buona la prima per Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, che ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia per 4-0 contro l’Avellino.

Queste le sue parole: “Sono in primis felice della nostra prima vittoria nel nostro stadio. E’ stata una partita solida, dove ho visto buone trame e tante cose provate in allenamento, ma sono felice perché abbiamo giocato davanti al nostro pubblico vincendo. Sono felice che abbiano segnato tutti gli attaccanti, ma ogni gol è nato da azioni corali. Giocavamo contro una squadra seria ed esperta come l’Avellino, che ero andato a vedere contro la Juve Stabia. Nel primo tempo l’Avellino si era difeso bene, pressando molto, ma era chiaro che col passare del tempo non avrebbero potuto continuare così e un po’ alla volta la squadra ha trovato i suoi ritmi”.

Quanto c’è della sua filosofia nella squadra? “Chiaramente vogliamo il possesso palla, gestendola bene, oggi lo abbiamo fatto discretamente, Okoye ha limitato i lanci lunghi anche se servirà equilibrio, non si potrà sempre giocare sul corto. Però per essere il primo step siamo contenti”.



Le fasce devono ancora fare uno step? “Ci sono stati progressi in questo, chiaramente si può sempre migliorare ma gli esterni nel mio lavoro fanno tanto lavoro, oggi l’Avellino non ha trovato i suoi soliti scambi anche sulle fasce”.

C’è stata una differenza tra primo e secondo tempo? “Come detto in precedenza il primo tempo era più difficile perché l’Avellino era organizzato, chiaramente dopo il primo gol sono arrivati spazi per segnarne altri, il primo gol è arrivato al termine di una bella azione, non era scontato però perchè contro squadre così non è mai facile”.

