Runjaic: “È stata una partita divertente. Ma abbiamo concesso dei gol troppo facili”

Le parole di Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con l’Inter. “Abbiamo proposto, è stata una partita divertente. Abbiamo proposto calcio entrambe, sapevamo il valore dell’Inter ma siamo stati bravi a tornare in partita in diverse situazioni ma abbiamo concesso dei gol troppo facili. La gara contro l’Inter, una squadra che ha grande possesso, non è una questione di sistema. Siamo stati anche sfortunati a prendere gol su alcuni errori nostri ma il sistema è sempre variabile. Siamo in piena fase di svolgimento, siamo in pieno lavoro sappiamo che c’è una fase di adattamento. Hanno giocato dei calciatori arrivati a fine mercato, ho abbastanza fiducia in questa squadra“.

Foto: Instagram Udinese