Runjaic: “Abbiamo fatto un’ottima partita. Solet giocatore di altissimo livello, Sanchez sarà fondamentale”

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa dopo il buon pareggio casalingo rimediato con l’Atalanta.

“Io penso sia stata un’ottima partita. Abbiamo lavorato tanto per questa gara e sapevamo di affrontare una squadra molto attrezzata. Posso ritenermi davvero soddisfatto dei risultati ottenuti step dopo step”.

Su Sanchez: “Ha giocato molto bene in campo. Sicuramente deve ritrovare il campo, ma un giocatore con questa esperienza deve trovare sempre più continuità. Avrà tempo per ritrovarsi e sono fiducioso sul lavoro dell’attaccante che ha trovato più minuti di quelli che pensavo. Il processo di miglioramento in corso per lui: sarà fondamentale per l’intero gruppo”.

Su Solet e Kristensen: “Esattamente. Solet è alla seconda gara ma sta trovando confidenza tanto con i compagni, tanto con il terreno di gioco. Sicuramente è un giocatore di altissimo livello, l’avevamo già notato negli allenamenti in questi mesi. Per Kristiansen, sono davvero contento. Ha saltato alcune gare nella prima parte di stagione ma ho sempre saputo cosa avrebbe potuto dare alla squadra”.

Foto: Instagram Udinese