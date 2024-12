Runjaic: “Abbiamo fatto un grande regalo all’Inter. Non possiamo permetterci certi errori”

Kosta Runjaić, allenatore dell’Udinese, commenta a Mediaset la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter: “Abbiamo fatto un grande regalo all’Inter, non sarebbe dovuto accadere. Poi hanno segnato con grande classe, ma contro squadre come l’Inter non puoi permetterti errori di questo tipo”.

Infine: “Devo spiegare gli alti e bassi dopo questa partita? È un processo, mi aspettavo alti e bassi, li avremo anche in futuro. Dobbiamo continuare, fidarci del nostro lavoro e concentrarci sul lavoro, sui dettagli, provando a imparare da ogni partita”.

Foto: Instagram Udinese