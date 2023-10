Rummenigge: “Trattativa lunga per Sommer. Non volevamo vendere Pavard, ma l’Inter ha pagato tanto”

Intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento, Karl-Heinz Rummenigge ha così parlato delle trattative che hanno portato Yann Sommer e Benjamin Pavard in nerazzurro: “L’Inter ha pescato molto ultimamente in Bundesliga. Hanno preso il nostro portiere Sommer, è stata una trattativa lunga ma l’accordo fra noi c’era. Per Pavard è stato più complicato perché noi non volevamo venderlo. Alla fine loro lo hanno pagato una cifra importante e considerando che aveva un solo anno di contratto con il Bayern è stato deciso di lasciarlo andare. E’ molto forte anche Thuram, arrivato a parametro zero. Deve però correggere sin da subito un difetto: non devono più perdere punti per strada contro le squadre meno blasonate. Simone Inzaghi ha saputo dare un bel gioco, spettacolare e sono convinto che faranno bene. Ma non è accettabile non vincere una partita come quella con il Bologna. L’Inter queste partite deve vincerle”.

