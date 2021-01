Rummenigge: “Tonali al Bayern? No, i giovani devono restare nel proprio paese”

Karl Heinze Rummenigge, attuale direttore amministrativo del Bayern Monaco, ospite della trasmissione Tiki Taka, ha parlato di tanti argomenti. Fra questi, anche la notizia riguardante il suo Bayern interessato a Sandro Tonali:

“No, non ne abbiamo parlato anche perché penso che i giovani giocatori per i primi anni della carriera debbano restare nel proprio paese. Quando vanno all’estero troppo presto molti non riescono ad ambientarsi”.