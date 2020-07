Nel corso della conferenza stampa per la presentazione di Leroy Sané, volto nuovo in casa BayernMonaco, è intervenuto il CEO Karl-Heinz Rummenigge, il quale ha fatto il punto sul futuro di Thiago Alcantara: “Thiago vuole andare via, ma non ci sono trattative con altre società in corso”. Rummenigge dunque apre le porte per la cessione del calciatore spagnolo.