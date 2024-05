Rummenigge: “Sopravvivere al Bernabeu non sarà facile. Ma ho fiducia nel Bayern versione Champions”

Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinze Rummenigge, ha parlato ad AS in vista della sfida di Champions di domani contro il Real Madrid al Bernabeu.

Queste le sue parole: “So cosa ci aspetta perché l’ho vissuto molte volte, sia durante il mio periodo da giocatore che durante il mio periodo nel consiglio di amministrazione. Sopravvivere al Bernabéu è complicato. Ma arrivare in finale è possibile, si può battere il Real. Il Lipsia lo ha dimostrato negli ultimi 16 anni e anche il mio amico Pep Guardiola ha dimostrato recentemente che si possono creare problemi al Real Madrid al Bernabéu. Ci aiuta il fatto che i gol segnati fuori casa non hanno più valore doppio, quindi si riparte da 0-0. Ho fiducia nella versione da Champions League che il Bayern ha mostrato per tutta la stagione”.

Foto: twiter Bayern