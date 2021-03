Rummenigge smentisce le voci su Haaland: “Abbiamo già Lewandowski, il migliore attaccante al mondo”

Interrogato da Bild sulle voci di un possibile interessamento del Bayern Monaco per Erling-Braut Haaland, il presidente del consiglio del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge ha espresso il suo stupore: “Da dove vengono queste voci? Non lo so. Posso solo dire una cosa: abbiamo il miglior calciatore del mondo in questa posizione. Robert Lewandowski ha un contratto fino al 2023. Sono convinto che con la sua professionalità, il modo in cui si allena e il modo in cui si prende cura del suo corpo, la fine è ancora lontana”.

Foto: tonline.de