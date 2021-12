Rummenigge rivela: “Se fossi ancora al Bayern prenderei Lautaro. In passato abbiamo pensato a Chiesa e Dybala”

Rummenigge, ex dirigente del Bayern Monaco, è stato intervistato da Tuttosport dove ha anche svelato alcuni retroscena di mercato: “Chiesa è diverso da Ribery e Robben, anche se in qualche strappo un po’ ricorda Arjen. Ha dribbling e tiro. È vero, al Bayern avevamo pensato a lui quando era alla Fiorentina. Adesso io non sono più dirigente, ma credo che come ali siano a posto: Coman, Sané, Gnabry. Musiala. Quando Dybala era al Palermo, prima del passaggio alla Juventus, lo valutammo parecchio anche noi. È un talento formidabile, però alterna alti e bassi. Al momento, se fossi ancora dirigente, prenderei Lautaro Martinez. È davvero forte, ma siccome il mio cuore è un po’ interista ho cercato di non acquistare giocatori nerazzurri. Con il mio amico Marotta abbiamo fatto diverse operazioni ai tempi della Juve: Vidal, Coman e tanti altri”.

FOTO: Twitter Bayern