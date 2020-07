Rummenigge: “Non prenderemo noi Havertz. E sui rinnovi di Thiago e Alaba…”

Intervistato da Sport1, Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha chiuso le porte al possibile arrivo di Kai Havertz dal Bayer Leverkusen: “Vorrei essere molto chiaro: non saremo in grado di comprare Kai Havertz quest’anno per motivi finanziari. Il Bayern e il calcio europeo si trovano attualmente ad affrontare importanti sfide finanziarie purché non sia possibile giocare di nuovo davanti agli spettatori. Lucas Hernandez?Sarebbe un errore dal punto di vista commerciale venderlo per € 50 milioni. Penso anche dal punto di vista sportivo. Gli daremo la possibilità di mostrare le sue qualità l’anno prossimo. Thiago Alcantara e Alaba? Entrambi sono bravi ragazzi, dentro e fuori dal campo. Dobbiamo ora trovare una soluzione finanziariamente accettabile. Sappiamo che i due giocatori hanno solo un anno di contratto.”