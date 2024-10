Rummenigge: “Neuer? Non so se il Bayern gli rinnoverà il contratto”

Tornato da luglio 2023 a far parte del consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco, Karl–Heinz Rummenigge ha parlato anche del futuro del simbolo bavarese Manuel Neuer in una lunga intervista concessa a Kicker: “Rinnovo? Non lo so. Ma tutti nel club sanno quale importanza ha per il Bayern Monaco. Trovo quasi sorprendente quanto velocemente sia tornato a interpretare il gioco alla Pep Guardiola. E lo sta facendo bene”.

Foto: Instagram Neuer