Rummenigge: “Nessuno pagherà Milinkovic-Savic 100 milioni”

Il patron del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, durante la lunga intervista rilasciata ad Handesblatt ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al prezzo del cartellino di Milinkovic-Savic, fissato da Lotito.

“Non credo che nel prossimo mercato ci sia qualche club, in Germania o in Europa, disposto a pagare 100 milioni di euro per il calciatore, anche le big staranno più attente.”

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco