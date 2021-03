Rummenigge: “È un piacere veder giocare l’Inter, Conte ha fatto un ottimo lavoro. Bayern su Brozovic? Mai avuto contatti”

Karl Heinz Rummenigge, attualmente dirigente del Bayern Monaco ma con un passato con la maglia dell’Inter, cui è rimasto molto legato, ha parlato proprio dei nerazzurri e della loro volata verso lo scudetto nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “L’importante ora è non perdere la concentrazione, perché è un momento buonissimo, ma la squadra non deve sentire di avere già preso lo scudetto. Se si concentra fino in fondo vincerà nettamente“.

“Quello che sta facendo la differenza -prosegue l’ex punta tedesca- è il rendimento stabile e tatticamente è molto interessante. Una tattica che si adatta alla squadra, grazie al merito di Conte che ha fatto un ottimo lavoro. Si vede che l’Inter oggi è diversa da quella di due anni fa quando è arrivato. Mi piace come gioca perché è stabile in difesa ed eccezionale in attacco: Lautaro e Lukaku stanno facendo veramente bene. Ma anche il centrocampo va. È una squadra scelta bene dalla società e dal mio amico Marotta. È un piacere vedere l’Inter in tv“.

Su Lukaku: “Lui come me? No, lui è diverso. Fisicamente è un colosso, però anche tecnicamente se la cava. Non vive solo grazie al suo fisico, è bravo: nel derby ha dato un assist eccezionale a Lautaro. Lukaku ha doti tecniche che non si erano viste tanto a Manchester. Pure lui è rinato grazie all’Inter“.

Sulle voci circa un interessamento del Bayer Monaco per Brozovic: “Non abbiamo mai avuto contatti, sinceramente. Il mercato sarà molto complicato per tutti quest’anno. L’anno scorso il mercato era già un po’ alla frutta, quest’anno ancora di più. I prezzi dei cartellini sono scesi del 50 per cento, ma gli agenti hanno fatto sì che i giocatori bravi abbiano mantenuto il loro guadagno sugli standard precedenti. Sento che tutti in Europa cercano di diminuire il costo dei salari. E ogni club – grandi, medi e piccoli – ha i suoi guai“.

Foto: tonline