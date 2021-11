Rummenigge: “CR7? Juve e Real pensavano di essersi liberati di un peso. Ma i gol continua a farli”

Karl-Heinze Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato in merito a Cristiano Ronaldo e ai suoi gol, che nonostante l’età sono sempre tantissimi.

Queste le sue parole: “Cristiano Ronaldo? Un fuoriclasse assoluto. Mi viene da sorridere quando qualcuno lo critica. Quello che è stato pensato in Italia è stato pensato anche al Real Madrid, quando venne ceduto nel 2018. Pure in Spagna credevano di liberarsi da un peso, soprattutto economico, ma è un giocatore che fa continuamente gol, pur avendo quasi 37 anni. Certo, economicamente non è uno che prende pochi soldi, ma li ripaga con tantissimi gol e continua a farli. Inoltre ha una cura del fisico incredibile, l’ho potuto constatare con i miei occhi. Quando sono stato in visita al centro sportivo della Juve l’ho incontrato per caso nello spogliatoio, ho visto la sua muscolatura e sono rimasto colpito, sembrava il busto di un ventiduenne. E l’ho visto anche che provava i gesti della sua esultanza. Ci siamo messi a ridere, gli ho detto ‘ma cosa fai?’ e lui mi ha risposto ‘quando segno il prossimo gol come esulto?'”.

Foto: Twitter Bayern Monaco