Rummenigge: “Clamoroso autogol della Juve, mai sentita una cosa simile. Caso Barcellona? È inaccettabile”

Karl-Heinz Rummenigge, ex dirigente del Bayern Monaco ed numero uno dell’ECA, in un’intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport ha commentato le ultime vicende extracalcistiche che hanno per protagonista Barcellona e Juventus: “Leggendo cosa aveva combinato la Juventus non ci potevo credere, mai sentita una cosa simile in vita mia. La Juve è una società importantissima, di riferimento per il calcio italiano e europeo, si è fatta un clamoroso autogol, sono comunque sicuro che sarà in grado di ricostruirsi. Nei tempi giusti. Barcellona? Ho riso leggendo questa notizia. La cosa però non mi stupisce: ogni volta che giocavamo in Spagna avvertivo una strana sensazione. Sono cose inaccettabili che non investono soltanto il torneo nazionale. Anche il tema arbitrale va affrontato con molta serietà. E rispetto”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco