Rummenigge: “Boateng? Se vuole lasciare il Bayern siamo disposti a parlare”

L’amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Jerome Boateng. Il difensore tedesco non sembra essere al centro del progetto e in più di un occasione ha espresso tutti i suoi malumori. Queste le parole del dirigente tedesco: “Se non gioca con una certa regolarità, allora non sarà soddisfatto. Non sarà facile per l’allenatore fare delle scelte ne tanto meno per Jerome accettare nel caso la panchina. Abbiamo discusso. Se vuole lasciare il club, allora deve dircelo e poi ci occuperemo. Ma la dichiarazione di base deve venire da lui”.

Foto: Twitter Bayern Monaco