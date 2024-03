Rumenigge sul futuro di Zirkzee: “Torna al Bayern? Non so se attiveremo clausola. Non voglio condizionarlo”

Altri interessanti dichiarazioni e retroscena quest’oggi dall’intervista al dirigente dei del Bayern Monaco Karl-Heinze Rummenigge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sull’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee, tra i grandi protagonisti di questa stagione di Serie A, su cui attualmente la società tedesca può vantare una clausola di riacquisto da circa 40 milioni di euro:

Zirkzee a Bologna è la rivelazione in A. Siete più orgogliosi per averlo scoperto o dispiaciuti per non averlo tenuto?

“Ricordo l’ultimo mio anno come a.d., lui ha giocato bene e quando Flick lo ha messo in campo ha sempre segnato gol pesanti, non il quarto o il quinto della partita. Ci ha fatto vincere match importanti: sono contento per lui che stia facendo bene, lo merita, l’ho sempre visto giocare bene da noi. La sua sfortuna era avere davanti uno come Lewandowski.”

Potrebbe tornare da voi? Il Bayern ha una clausola di 40 milioni per la “ricompra”

“Abbiamo appena preso un nuovo Sportvorstand (più di un d.s., ndr ) Max Eberl. Non mi voglio immischiare nel suo lavoro, deve dimostrare di avere le grandi qualità che io credo abbia. Non voglio condizionarlo. Non so se la clausola viene attivata o no, fa parte del mercato che si farà in estate.”

Foto: Twitter Bologna