Rumenigge saluta Javi Martinez: “Acquisto record nel 2012, ma ci ha ripagato la fiducia”

Javi Martinez lascia il Bayern Monaco dopo 9 anni.

Arriva il saluto del CEO del club bavarese, Karl-Heinze Rumenigge, che ringrazia lo spagnolo per quanto ha fatto: “Quando abbiamo acquistato Javi Martínez nell’estate del 2012 è stata una decisione difficile perché l’importo di 40 milioni fu un record per noi. Ma questa decisione si è rivelata giusta: Javi Martínez ha dato al nostro team una grande qualità e si è adattato perfettamente. I momenti salienti dei tanti titoli che ha vinto con noi sono stati, ovviamente, le due Champions League: nel 2013 in finale contro il Borussia Dortmund e nel 2020 contro il Paris Saint-Germain. Sono indimenticabili i gol negli ultimi minuti nelle finali di Supercoppa Europea 2013 contro il Chelsea e nel 2020 contro il Siviglia. Ringrazio Javi per questi anni incredibilmente belli e vittoriosi. Arrivederci, Javi!

Foto: Twitter Bayern