Rumenigge: “Non è scontato che il Bayern passi il turno, la Lazio ha dimostrato di difendere bene anche con il Milan”

Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante ed oggi dirigente del Bayern Monaco, ha concesso un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in vista dell’ottavo di ritorno di Champions con la Lazio, in programma questa sera all’Allianz Arena. Le sue parole ed il suo pronostico: “L’avevo detto prima del sorteggio, non sottovalutiamo nessuno. E le italiane so che sanno difendere bene. Non è scontato che il Bayern passi il turno, la Lazio ha dimostrato di difendere bene anche con il Milan, pure se ha perso quasi all’ultimo secondo e in 10, e poi in 8. Nel ritorno il Bayern ha giocato bene solo con il Lipsia, nelle altre gare non ha dimostrato le qualità di prima.”

Foto: sito Bayern Monaco