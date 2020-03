Rumenigge: “Indispensabile finire la stagione e ricominciare in inverno per non falsare i campionati”

Intervistato da Frankfurter Allgemeine Zeitung, Karl-Heinz Rummenigge ha espresso la sua idea in merito alla ripresa delle competizioni: “Per non falsare il nostro campionato, è indispensabile finire questa stagione. Ciò riguarda anche la sopravvivenza di molti dei nostri club ed eviterebbe un disastro economico senza precedenti. Questo è il motivo per cui penso che sarebbe saggio prorogare questo anno fiscale 2019-2020 fino a settembre. Così, l’inizio della prossima stagione potrebbe avvenire all’inizio dell’inverno e sarebbe quindi necessario spostarla in modo che i giocatori beneficino delle vacanze e di una preparazione sufficientemente lunga. Questo è uno scenario perfettamente concepibile. “