Rumenigge: “Haaland? Penso proprio che non resterà in Germania. Cifre troppo folli”

Karl-Heinz Rummenigge, ex amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato a proposito di Erling Haaland, attaccante in forza al Borussia Dortmund e che è ambito da mezza Europa.

Queste le parole del dirigente bavarese alla Bild: “Il futuro di Haaland? Ho paura che non resterà in Bundesliga. Con i numeri che circolano sarà quasi impossibile tenerlo in Germania. Immagino che il suo futuro sia all’estero. Anche il Bayern escluso? A certe cifre sì, non possiamo permetterci delle offerte clamorose rispetto a quello che si legge in Premier, ma anche dalla Spagna l’offerta fatta dal Real per Mbappé. Vedremo cosa succederà la prossima sessione di mercato”.

Foto: Twitter personale