Rumenigge: “Cristiano Ronaldo? Guadagna 70 milioni alla Juve. Quasi nessuno può permetterselo”

Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato a La Bild del futuro di Cristiano Ronaldo e di un eventuale interessamento del Bayern.

Queste le sue parole: “CR7? Guadagna 70 milioni lordi, 35 milioni netti. Chi può prenderlo? Il PSG? Forse qualche club della Premier? Ma penso che quasi nessuno può permettersi quelle somme, non so come riesca a farlo la Juve. Di certo noi non spenderemo mai quelle cifre. E’ un modo di progredire non molto sano, la UEFA è chiamata a fare qualcosa. Serve una regolamentazione precisa, perché i costi stanno lievitando nuovamente e un intervento è necessario o il calcio dovrà affrontare un momento molto, molto difficile”.

Foto: Twitter Bayern