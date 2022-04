Rulli: “Non smettiamo di crederci. Daremo tutto”

Geronimo Rulli, portiere del Villarreal, non perde la speranza dopo la sconfitta patita contro il Liverpool nell’andata della semifinale di Champions.

Queste le sue parole: “Ci aspettavamo di dover affrontare una partita del genere. Abbiamo fatto un primo tempo perfetto, poi ci siamo allungati per 4-5 minuti e i Reds ci hanno segnato il secondo gol. Non smettiamo comunque di crederci, sappiamo che abbiamo ancora delle possibilità e martedì scenderemo in campo fiduciosi”, sono state le sue dichiarazioni a Movistar TV.

Foto: Twitter Villareal