Rulli innamorato di Marsiglia: “Giocare qui è un privilegio. De Zerbi? Sta costruendo una squadra coi suoi valori”

Geronimo Rulli è innamorato del Marsiglia. Il portiere argentino, giunto nel club francese in questa stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni al miele nei confronti di De Zerbi e dell’ambiente marsigliese. Qui di seguito le sue parole ai microfoni di RMC Sport.

Su Marsiglia: “Ogni giorno, quando mi alzo, ne parlo con mia moglie e con mio figlio, anche se non è necessariamente in età per esprimere la sua opinione (sorride). È stata una delle mie migliori decisioni. Quando Roberto De Zerbi mi ha chiamato e contattato durante i Giochi Olimpici, non ho esitato a venire a firmare qui a Marsiglia . Più passano i giorni e più mi sento felice in questo club e in questa città, con questi tifosi e questi compagni di squadra. Ripeto, siamo una squadra con quattro mesi di attività, pochissima esperienza e competizione insieme. Siamo secondi e quando si ottengono risultati è sempre più facile lavorare. Insisto, crediamo davvero in questo progetto e nel nostro allenatore. Non abbiamo ancora visto la metà di ciò che siamo capaci di fare. Il nostro obiettivo è solo che tutti siano al meglio, diano il massimo delle proprie capacità e soprattutto che tutti si realizzino. Questo è in realtà il mio modo di vedere la vita. Nello spogliatoio ci deve essere gioia e calcio, ci deve essere tanta solidarietà e nessun “ego”. Siamo davvero sulla strada giusta in questo senso (…) Loro (i tifosi per quanto riguarda le ripartenze brevi, ndr) possono gridare, piangere, criticare o avere paura, non cambieremo la natura del gioco della nostra squadra, perché crediamo nel nostro allenatore, nella sua filosofia e nel suo progetto. Bisogna essergli fedeli perché è la strada giusta per diventare la migliore squadra di Francia. In definitiva, questo è l’obiettivo. Giocare qui, a Marsiglia, con più di 60.000 persone che ti spingono, è un privilegio”.

Su De Zerbi: “Sarò sincero: quando Roberto parla ho l’impressione che sia io a parlare. Riesce infatti a esternare certe parole che ho nel profondo di me, ma che a volte non escono. Ecco perché penso che abbiamo l’allenatore giusto per questo club. Roberto e l’OM sono simili e lui sta costruendo una squadra con i suoi valori, affinché la gente a Marsiglia si identifichi con questo gruppo”.

