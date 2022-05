Rui Patricio: “Tutti hanno dato il proprio contributo a questa impresa. Mou uno degli elementi più importanti”

Rui Patricio ha salvato più volte il risultato questa sera contro il Feyenoord. Queste le sue parole a Sky: “Siamo tutti felici, è stata un’impresa e dobbiamo godercela tutti insieme. Non mi piace parlare di me al livello individuale. Tutti hanno dato il proprio contributo a questa impresa, sono felice di aver aiutato la squadra. Mourinho ci ha aiutato moltissimo con la sua esperienza, uno degli elementi più importanti per questo trofeo. Siamo contenti per aver raggiunto questo obiettivo che ci premia per tutto il lavoro fatto in questo anno. Ora dobbiamo continuare così per realizzare le nostre ambizioni”.

FOTO: Twitter Roma