Rui Patricio-Roma, siamo in dirittura. Le ultime sull’esterno sinistro

Rui Patricio e la Roma: tutto confermato, il primo e unico nome fatto da Sportitalia per la porta in tempi non sospetti. Anche qualche giorno fa avevamo aggiunto che il pressing e e la fiducia giallorossa avrebbero portato a una fumata bianca per una cifra sotto i 15 milioni inizialmente chiesti dal Wolverhampton. Areola sarebbe stato l’alternativa, ma con grande distacco rispetto alla prima scelta. Capitolo esterno sinistro: è stato fatto un sondaggio approfondito con Pini Zahavi, nuovo agente di Emerson Palmieri, ma la richiesta del Chelsea sfiora i venti milioni. Confermato quanto scritto ieri mattina da qualche quotidiano su Ramy Bensebaini, specialista del Borussia Monchengladbach, apprezzato da Mourinho, ma anche in questo caso servirà un investimento in abbondante doppia cifra. Non ci sono almeno per ora grosse conferme su Biraghi.

FOTO: Twitter Rui Patricio