Rui Patricio, gli Europei alle spalle. Ora la volata verso la Roma

Gli Europei sono alle spalle, l’eliminazione del Portogallo brucia, ora Rui Patricio può pensare al suo suo futuro. La trattativa per il trasferimento del portiere dal Wolverhampton alla Roma è stato ormai conclusa, mancano soltanto gli ultimi passaggi formali. Rui Patricio è una richiesta precisa di Mourinho, il portiere ideale per avviare un nuovo ciclo. E da domani partirà la volata per il passaggio in giallorosso.

Foto: Twitter personale