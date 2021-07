Rui Patricio è il nuovo portiere della Roma, una notizia anticipata in tempi non sospetti da Sportitalia. Il 33enne portoghese, reduce da Euro 2020, arriva in giallorosso dal Wolverhampton. Questa mattina, dopo le 11, l’estremo difensore è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino, ed è arrivato nella Capitale. Per il portiere sono in programma le visite mediche di rito e poi la firma sul nuovo contratto.