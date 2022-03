Rui Patricio: “Dobbiamo avere l’ambizione di vincere dei titoli. Tutta la squadra segue Mourinho”

Alla vigilia di Roma-Vitesse di Conference League c’è anche Rui Patricio. Queste le parole del portiere portoghese: “Abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva. Non è merito soltanto mio o della difesa, ma di tutta la squadra, che lavora seguendo le indicazioni del mister. Stiamo attraversando un buon momento difensivo, dobbiamo continuare su questa strada per subire meno gol possibile. Domani è una partita molto importante: giochiamo una competizione europea ed abbiamo l’occasione per continuare a vincere un titolo. Dobbiamo avere l’ambizione di vincere le grandi competizioni, specialmente giocando per un grande club come il nostro che ha come obiettivo quello di vincere dei titoli. Per quanto riguarda me, penso solo a lavorare e a crescere giorno per giorno. Sto attraversando un buon momento di forma, ma penso solo a migliorare: quello che conta è vincere le partite”.

FOTO: Twitter Roma