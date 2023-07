Rui Costa su João Félix: “Chi non lo vorrebbe vedere al Benfica? Un grande giocatore e un essere umano fantastico”

Dopo una breve avventurain prestito al Chelsea, João Félix è tornato all’Atletico Madrid. Non sarà però trattenuto, poiché l’allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone, non conta su di lui per la prossima stagione. Ha parlato di lui Manuel Rui Costa, il grande campione portoghese e attuale presidente del Benfica, la squadra in cui è cresciuto ed esploso il giocatore. Lo ha fatto ai microfoni della testata portoghese Record, in un’intervista pubblicata nella tarda serata di mercoledì, a proposito delle voci che volevano un suo ritorno in Portogallo per rigenerarsi dopo le ultime non fortunate stagioni. Queste le sue dichiarazioni: “Chi non vorrebbe vedere João Félix al Benfica? Nel Benfica e ovunque. È un grande giocatore, un essere umano fantastico. È un ragazzo cresciuto con noi. Chi non lo vorrebbe? Ma è dell’Atlético. Quello che possiamo augurargli è il meglio del mondo, se lo merita, per quello che ha fatto e per l’essere umano che è. Merita tutto il meglio. Non siamo stati noi a dire che lo volevamo. João è un giocatore straordinario. Al momento non è altro che un giocatore dell’Atlético. Non commenterò solo perché ci sono 34 giocatori che abbiamo qui. Parlo ogni giorno con allenatori e giocatori. Ho già parlato con Bernardo, Rúben Dias, ho già parlato con molti… “

Foto: Sito Benfica