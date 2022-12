Rui Costa su Enzo Fernandez: “Via a gennaio solo per 120 milioni”

Dopo il Mondiale da protagonista con la maglia dell’Argentina, Enzo Fernandez ha attirato su di sé l’interesse dei top club d’Europa, con il Chelsea – stando quanto riportato da TyC Sports – disposto a pagare ben 127 milioni (per non pagare in un’unica rata i 120 milioni della clausola)per il centrocampista argentino. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il presidente del Benfica, Manuel Rui Costa, ha così parlato della situazione legata al suo centrocampista: “Non vorremmo cedere Enzo Fernandez a gennaio, ma siamo disposti ad accontentare il ragazzo in caso di offerta da 120 milioni di euro“. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni, per acquistare Enzo Fernandez a gennaio c’è solo una soluzione: pagare la clausola.

Foto: Instagram Enzo Fernandez