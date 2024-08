Rui Costa: “Schmidt non è più l’allenatore del Benfica. È il momento giusto per il ribaltone”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Benfica, Manuel Rui Costa, ha annunciato l’esonero di Roger Schmidt: “Non è più l’allenatore del Benfica. Lo confermo. Vorrei ringraziarlo per tutto l’impegno e il lavoro che ha profuso per il nostro club, per i titoli conquistati e per i giovani della formazione che ha sviluppato. Abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di cambiare allenatore, stiamo già guardando al futuro e lavorando sul prossimo allenatore, che si saprà nel prossimo futuro”.

Poi ha proseguito: “Il nuovo allenatore ha voluto arrivare in tempo con tutto ciò su cui può lavorare in questa fase. Anche se siamo in una pausa FIFA, dobbiamo ricordare che avremo solo 5/6 giocatori al centro sportivo del Benfica perché il resto sarà in nazionale e crediamo di avere molto margine e qualità per ribaltare la situazione. È sempre una delusione per tutti quelli che lavorano quando c’è un esonero. Con Schmidt c’era un’intesa, è un grande uomo e non posso dimenticarlo. Il rapporto umano non è stato minimamente compromesso”

