Rui Costa: “Renato Sanches recupererà e ci darà tanto. Vuole tornare ai suoi livelli”

Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha rilasciato un’intervista a BTV e ha parlato del ritorno a Lisbona di Renato Sanches: “Renato non aveva bisogno di presentazioni, è tornato a casa. Con la partenza di João Neves doveva essere riempito un vuoto e si è presentata l’opportunità di prenderlo. Anche se Renato non ha avuto la stessa scintilla negli ultimi anni rispetto a quando era nel nostro club, pensiamo che abbia una gran voglia di essere di nuovo quel Renato e di vestire questa maglia. Oggi è infortunato, è vero, ma sono convinto che recupererà e che darà tanto. So cosa prova nell’indossare questa maglia e so che ci porterà molto quest’anno”.

Foto: Instagram Sanches