Rui Costa: “Il vincitore di questa storica elezione è il Benfica. Club ora più forte”

Manuel Rui Costa, neo presidente del Benfica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club lusitano a margine della sua elezione. Le parole dell’ex fuoriclasse del Milan:

“Il grande vincitore di questa storica elezione è il Benfica: che grande giornata per il Benfica! E che grande risposta di orgoglio e amore al nostro Club oggi hanno dato i nostri membri! Quindi lo ripeto: il grande vincitore di queste elezioni è stato, è e sarà sempre il Benfica. Abbiamo avuto la più grande mobilitazione e partecipazione di sempre alle elezioni in un club in Portogallo, senza alcun tipo di paragone a livello nazionale e casi molto rari nel mondo. Il Benfica ne esce molto più forte, dopo questo processo elettorale”.

Foto: Instagram Benfica