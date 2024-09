Rui Costa: “Pochi 60 milioni per Neves? Prima erano pochi, ma ora il mercato è povero”

Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha rilasciato un’intervista a BTV dove è tornato a parlare della cessione di Joao Neves al PSG per 60 milioni di euro. Una cifra più bassa rispetto ai 100 milioni di euro reclamati all’inizio del mercato: “Abbiamo respinto le offerte inferiori in precedenza, volevamo alzare la posta. Le prime proposte erano inaccettabili, ma inevitabilmente ne è arrivata una: João non voleva lasciare il Benfica, ma ci sono numeri che diventano inevitabili per il giocatore e per la società. Pensiamo tutti che João abbia un valore inestimabile, nel senso oggettivo del termine, ma dobbiamo guardare il mercato e renderci conto di come funziona“.

Poi ha proseguito: “È stata la sessione di mercato più povera dal 2016 o 2017, la prima in cui non c’è stato alcun bonifico superiore a 100 milioni di euro. Non siamo qui per battere i record, ma per promuovere i nostri giocatori. Se in passato 60 milioni erano pochi, oggi è una cifra nella top 5 dei trasferimenti più alti di questo mercato. Fa sempre male vedere andare via uno dei nostri ragazzi, ma sono esigenze a cui non possiamo dire di no. Durante questa finestra di mercato, il trasferimento più costoso è stato quello di un attaccante campione del mondo per 75 milioni di euro. Il trasferimento di João è tra i primi 5 di questo mercato e se la cifra finale raggiungerà i 70 milioni di euro, sarà il secondo trasferimento più costoso”.

Foto: Sito Benfica