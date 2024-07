Rui Costa: “Joao Neves? C’è una proposta sul tavolo che viene valutata e discussa”

Durante l’intervista concessa ad A Bola, il presidente del Benfica, Manuel Rui Costa, ha così parlato di Joao Neves: “Non ho mai detto che Joao Neves sarebbe partito solo per la sua clausola di uscita e quindi queste affermazioni sono false. Quello che posso dire riguardo a Joao Neves è che c’è un’offerta sul tavolo. La notizia è circolata negli ultimi giorni, ma non ho intenzione di dire a che punto è questa proposta”, ha ammesso.

Poi ha proseguito: “C’è una proposta sul tavolo che viene valutata e discussa. Ma in questo momento Joao Neves rimane un giocatore del Benfica. Non voglio nascondere i dettagli, perché capisco che i tifosi del Benfica vogliano sapere se Joao andrà via o meno. Ma in questo momento ci sono delle trattative in corso, quindi permettetemi di essere riservato su questo argomento in modo da poterci occupare di quello che sarà il miglior risultato per il Benfica”.

Foto: Joao Neves Instagram